Дети треш-стримерши из Балаково могут попасть в приемную семью

Дети, изъятые из семьи треш-стримерши из Балаково, могут попасть в приемную семью. Об этом сегодня, 24 января, сообщила уполномоченный по правам детей в регионе Татьяна Загородняя.

Если нарушения, в которых обвиняют женщину из Балаково, подтвердятся, то детей в семью не вернут. Их передадут либо в учреждение соцзащиты, либо в детский дом, либо в приемную семью, считает Татьяна Загородняя.

Физических травм у детей нет, с ними работает психолог. Напомним, 40-летняя жительница Балаково прославилась в сети трансляциями аморального содержания. После этого у нее изъяли двоих детей: 17-летнего сына и 13-летнюю дочь. Их на три месяца передали в реабилитационный центр «Семья».

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