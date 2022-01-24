Стримерша из Балаково

Треш-стримершу из Балаково могут лишить родительских прав. Дети отправлены в реабилитационный центр на три месяца.

На данный момент дети изъяты из семьи и переданы в реабилитационный центр «Семья». Там они пробудут три месяца, как минимум. С ними работают психологи и врачи. В ближайшее время они домой не вернутся. По результатам проверки мать могут лишить родительских прав.

Напомним, скандал разразился в Балаково на прошлой неделе. Местная семейная пара прославилась в сети трансляциями аморального содержания. 40-летняя жительница города и ее 36-летний сожитель из Москвы за донаты от подписчиков выполняли различные неадекватные задания: били друг друга, мочились в подъезде. За одним из сеансов их застала 13-летняя дочь жительницы Балакова. У женщины также есть 17-летний сын и еще один ребенок, который проживает не с ней, а с отцом.

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