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Общество24 января 2022 9:30

Стая собак в Саратове напала на детей на горке

Животные оккупировали двор
Наталия Калинина
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Стая собак в Юбилейном

Стая собак в Юбилейном

Стая собак в Саратове нападает на детей на горке, горожанин заснял момент нападения на видео.

Сообщение об ситуации появилось в группе «Типичный Саратов» ВКонтакте. Как пишет автор поста, видео снято в поселке Юбилейный. На предоставленных кадрах видно, как стая собак сначала облаивает пару, идущую по тропинке, а затем вынуждает детей уйти с горки. На одного из малышей собаки набросились и пытались укусить. После этого стая оккупировала горку.

Напомним, ранее горожане жаловались на аналогичные проблемы в Заводском районе. Там животные мешают школьникам.

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