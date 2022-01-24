Стая собак в Саратове напала на детей на горке

Стая собак в Юбилейном

Стая собак в Саратове нападает на детей на горке, горожанин заснял момент нападения на видео.

Сообщение об ситуации появилось в группе «Типичный Саратов» ВКонтакте. Как пишет автор поста, видео снято в поселке Юбилейный. На предоставленных кадрах видно, как стая собак сначала облаивает пару, идущую по тропинке, а затем вынуждает детей уйти с горки. На одного из малышей собаки набросились и пытались укусить. После этого стая оккупировала горку.

Напомним, ранее горожане жаловались на аналогичные проблемы в Заводском районе. Там животные мешают школьникам.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.