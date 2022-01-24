Школу в Заводском районе Саратова оккупировала стая собак

Сегодня, 24 января, в Telegram-чате «ЧП-Саратов. Прямой эфир» житель Заводского района пожаловался на стаю собак рядом со школой.
Горожанин уточнил, что речь идёт о пятой гимназии. Саратовец пишет, что у двора учебного заведения практически каждое утро бегает свора бездомных собак.
- Пнешь псину, заведут дело о жестоком обращении, а пока кого не погрызут, суетиться не будет никто, - сетует заводчанин.
Напомним, вчера спикер Государственной думы Вячеслав Володин высказался о необходимости ввести ответственность для чиновников, в чьи обязанности входит контроль за ситуацией с бездомными животными. Тема стала актуальной на фоне страшной трагедии – два дня назад, 22 января, под Читой стая собак насмерть загрызла семилетнюю девочку.
В том числе Володин писал и о том, что нужно увеличить меры поддержки для занимающихся приютами зоозащитников. Так, в Саратовской области уже отреагировали на месседж – председатель регионального правительства Роман Бусаргин сообщил сегодня о намерении освободить приюты от арендной платы.
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