Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 января 2022 8:41

В Саратове за два дня получили обморожения семь человек

Еще трое покалечились, подскользнувшись на льду
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

Скорая помощь с диагнозом «переохлаждение» госпитализировала 21-22 января семерых жителей Саратова, взрослых, в различные медучреждения. Состояние всех пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

Еще три человека были доставлены медиками скорой в медучреждения после падения на льду.

Двоих из них пришлось госпитализировать в состоянии средней степени тяжести, еще одному пострадавшему оказали помощь в травмпункте. Детей среди них нет, уточнили "КП-Саратов" в региональном минздраве.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.