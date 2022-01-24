В Саратове за два дня получили обморожения семь человек

Скорая помощь с диагнозом «переохлаждение» госпитализировала 21-22 января семерых жителей Саратова, взрослых, в различные медучреждения. Состояние всех пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

Еще три человека были доставлены медиками скорой в медучреждения после падения на льду.

Двоих из них пришлось госпитализировать в состоянии средней степени тяжести, еще одному пострадавшему оказали помощь в травмпункте. Детей среди них нет, уточнили "КП-Саратов" в региональном минздраве.

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