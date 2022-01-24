На Лысой горе нашли мертвого мужчину

На Лысой горе нашли тело мужчины

Днем в минувшее воскресенье, 23 января, на дороге в 150 метрах от ближайшего жилого дома на улице Лысая гора в Саратове нашли труп.

Нашедшие тело местные жители вызвали скорую помощь, но медики уже ничем не могли помочь, они только подтвердили смерть мужчины.

Установлено, что это 53-летний местный житель. При осмотре следователь регионального СУ СКР не нашла никаких следов насильственной смерти, назначено судебно-медицинское исследование.

Следственным отделом по Фрунзенскому району Саратова регионального СУ СКР организована доследственная проверка.

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