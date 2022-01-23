К девяти населенным пунктам в Саратовской области прока не смогла пробиться техника

Расчистка дорог в Саратовской области продолжается

На расчистке автодорог области в ночь с 23 на 24 января планируется задействовать 929 единиц техники, из них:

на федеральных автомобильных дорогах – 264 единицы техники;

на региональных дорогах – 370 единиц техники;

на муниципальных автомобильных дорогах - 295 единиц техники.

- По состоянию на 18.00 движение на федеральных автодорогах открыто. На региональных автодорогах движение ограничено в Ершовском районе - автодорога Семено-Полтавка. Планируется, что ее расчистят к полуночи, - сообщил в своем инстаграм председатель правительства Роман Бусаргин.

Проезд также затруднён к населенным пунктам в пяти районах на муниципальных дорогах: к двум в Воскресенском районе, по одному в Дергачёвском, Энгельсском, Ершовском районах и к четырем - в Пугачевском районе. В настоящее время спецтехника продолжает пробивать к ним дорогу.

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