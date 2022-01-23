На проспекте 50 лет Октября сбили женщину на переходе

ДТП на 50 лет Октября в Саратове
Фото: ГИБДД по Саратову
По предварительным данным, в 16.10 на проспекте 50 лет Октября в Саратове сбили женщину.
ДТП произошло на пешеходном переходе у дома № 9А
По данным городской ГИБДД, водитель на ВАЗ-2105 наехал на пешехода, 40-летнюю женщину, когда она шла по переходу.
Пострадавшую увезли в больницу.
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