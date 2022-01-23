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Происшествия23 января 2022 15:48

На проспекте 50 лет Октября сбили женщину на переходе

Источник:kp.ru
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ДТП на 50 лет Октября в Саратове

ДТП на 50 лет Октября в Саратове

Фото: ГИБДД по Саратову

По предварительным данным, в 16.10 на проспекте 50 лет Октября в Саратове сбили женщину.

ДТП произошло на пешеходном переходе у дома № 9А

По данным городской ГИБДД, водитель на ВАЗ-2105 наехал на пешехода, 40-летнюю женщину, когда она шла по переходу.

Пострадавшую увезли в больницу.

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