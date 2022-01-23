«Автодор» проиграл в Саратове питерскому «Зениту»

Саратовский баскетбольный «Автодор» проиграл 23 января домашний матч против питерского «Зенита».

Счет игры 75:93 в пользу гостей.

Самым результативным в «Автодоре» стал защитник Кенни Чери, набравший 19 очков.

Саратовская команда пропустила вперед «Зенит», но по-прежнему остается в четверке лучших команд в турнирной таблице Лиги ВТБ.

Следующий матч «Автодор» проведет 27 января в Саратове в рамках Кубок ФИБА-Европа против датского клуба «Баккен Беарз».

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