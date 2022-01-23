В Саратовской области остаются отрезанными от мира 18 населенных пунктов

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В Саратовской области на 15.00 снегопадом от цивилизации были отрезаны 18 населенных пунктов. Об этом в своем инстаграм сообщил председатель правительства Роман Бусаргин.

- Из них по Ершовскому району - 5 населённых пунктов, Воскресенскому - 2, Дергачевскому - 4, Озинскому - 1, Энгельсскому - 1, Питерскому - 1, Пугачевском - 4, - уточнил Бусаргин.

Работа техники по расчитске дорог продолжается.

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