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Спорт23 января 2022 12:39

Логинов в составе сборной России выиграл серебро эстафеты в Антхольце

Источник:kp.ru
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Александр Логинов

Александр Логинов

Воспитанник саратовского биатлона Александр Логинов стал серебряным призером этапа кубка мира в эстафете в итальянском Антхольце.

В составе российской сборной выступающий сейчас за Тюмень Логинов вместе с Антоном Бабиковым, Даниилом Серохвостовым и Эдуардом Латыповым занял второе место в гонке. На первом месте с большим отрывом сборная Норвегии, на третьем – Германии.

Логинов на своем этапе допустил три промаха при стрельбе лежа и два – при стрельбе стоя. Всего российская сборная использовала 12 дополнительных патронов и на последнем этапе Латыпов даже бежал штрафной круг.

Это последняя перед Олимпиадой гонка для мужчин - участников сборной России. Напомним, Олимпиада в Пекине продлиться с 4 по 20 февраля.

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