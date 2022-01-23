Где будут эвакуировать машины в Саратове в ночь на 24 января

Уже вечером, с 20.00 начнется комплексная уборка снега на следующих улицах Саратова:
- ул. Чкалова от ул. Овражная до ул. Романтиков,
- ул. Рахова от ул. Б. Казачья к ул. Шелковичная,
- ул. Шелковичная от Рахова до ул. Астраханская,
- 13-й Белоглинский пр. от ул. Рабочая до ул. Аткарская.
Здесь будет ограничены движение и стоянка до 6 утра 24 января.
Кроме того, ГИБДД Саратова будет совместно со службами эвакуации зачищать от неправильно припаркованных авто следующие улицы:
- ул. Советская от ул. Вольская до ул. Горького,
- ул. Мамонтовой от ул. Чехова до ул. Топольчанская,
- ул. Тархова от ул. Гришаева до ул. Топольчанская,
- ул. Рахова от ул. Большая Казачья до ул. Шелковичная,
- ул. Шелковичная от ул. Рахова до ул. Астраханская,
- ул. Днепропетровская от ул. Антонова до ул. Чехова,
- ул. Соборная от ул. Волжская до ул. Кузнечная,
- ул. Танкистов от ул. Соколовая до ул. Навашина,
- ул. Осипова,
- ул. Слонова,
- ул. Пугачева от ул. Мичурина до ул. Советская,
- ул. Рахова.