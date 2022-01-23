Где будут эвакуировать машины в Саратове в ночь на 24 января

Уже вечером, с 20.00 начнется комплексная уборка снега на следующих улицах Саратова:

- ул. Чкалова от ул. Овражная до ул. Романтиков,

- ул. Рахова от ул. Б. Казачья к ул. Шелковичная,

- ул. Шелковичная от Рахова до ул. Астраханская,

- 13-й Белоглинский пр. от ул. Рабочая до ул. Аткарская.

Здесь будет ограничены движение и стоянка до 6 утра 24 января.

Кроме того, ГИБДД Саратова будет совместно со службами эвакуации зачищать от неправильно припаркованных авто следующие улицы:

- ул. Советская от ул. Вольская до ул. Горького,

- ул. Мамонтовой от ул. Чехова до ул. Топольчанская,

- ул. Тархова от ул. Гришаева до ул. Топольчанская,

- ул. Рахова от ул. Большая Казачья до ул. Шелковичная,

- ул. Шелковичная от ул. Рахова до ул. Астраханская,

- ул. Днепропетровская от ул. Антонова до ул. Чехова,

- ул. Соборная от ул. Волжская до ул. Кузнечная,

- ул. Танкистов от ул. Соколовая до ул. Навашина,

- ул. Осипова,

- ул. Слонова,

- ул. Пугачева от ул. Мичурина до ул. Советская,

- ул. Рахова.