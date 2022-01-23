Бусаргин: Никто из чиновников сегодня не уйдет с работы, пока не будет обеспечен проезд ко всем населенным пунктам

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Сегодня в правительстве Саратовской области прошло оперативное совещание по ситуации с расчисткой дорог после снегопадов. На протяжении ночи штаб собирал информацию по снежным заносам, из-за которых был затруднен проезд к населенным пунктам. К 6.00 таких было 109. На данный момент осталось 31.

Об этом сообщил председатель правительства области роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

Для обеспечения проезда незамедлительно была направлена спецтехника. К снегоочистке привлечено 246 единиц техники на федеральных автодорогах, 307 единиц техники на региональных автодорогах, 730 единиц на муниципальных дорогах. В тех случаях, где невозможно пробить дорогу стандартной техникой, задействуются силы мобильного отряда тяжелой техники облспаса.

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- Задача – в течение сегодняшнего дня и предстоящей ночи обеспечить проезд по всем направлениям. Все главы районов должны объехать социальные учреждения, чтобы к ним были обеспечены подходы. Отдельно необходимо проконтролировать расчистку тротуаров и контейнерных площадок, пожарных гидрантов рядом с соцучреждениями, обеспечение проезда для трамваев и троллейбусов, - поручил Бусаргин.

- По крупным городам два раза в день будут проводиться заседания оперативного штаба. Мы должны понимать, что и к какому времени расчистим в сложившихся условиях.

Никто из ответственных за уборку снега в администрация и профильных структурах Правительстве региона сегодня не уйдет с работы, пока проезд не будет обеспечен, - заявил председатель правительства.

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Осадки во многих районах прекратились, но сложности возникают из-за низовых метелей, в некоторых случаях снежные заносы выше метра.

Ершовский район – в 52 населенных пункта были ночью занесены дороги. На 12.00 проезда нет к следующим населенным пунктам: Моховое, Новая Слободка, Новорепное, Осинов Гай, Михайло-Вербовка (к 15.00 работы планируется завершить), Новосельский, Каменная Сарма, Кушумская, Семено-Полтавка, Южный (к 16.00), Большеузенка (к 17.00), Красный Боец, Миусс, Черная Падина (к 18.00).

Федоровский район – на 12.00 остается региональная дорога на Первомайское (к 18.00 проезд будет обеспечен).

Дергачевский район – осталось 4 населенных пункта: Зерновой, Мирный, Жадовка, Прудовое (планируется проведение работ до 0.00). Рассматривается вопрос по направлению тяжелой техники.

Озинский район – затруднен проезд к п. Новозаволжский (к 16.00 планируется расчистить).

Воскресенский район – 3 населенных пункта: Нечаевка, Афанасьевка (к 18.00), Черноморец (до 0.00).

Краснокутский район – осталось 1,5 км до села Чкалово (к 14.00 планируется обеспечить проезд).

Энгельсский район – проезд по федеральным и региональным трассам обеспечен. Спецтехника пробивает дорогу к отдаленному населенному пункту Долинный (к 18.00).

Пугачевский район – 6 населенных пунктов. При необходимости будет направлена дополнительная техника.

Питерский район – село Запрудное (к 15.00 проезд должен быть обеспечен).