На улице Клочкова полыхал китайский автомобиль

Машина полностью сгорела ночью 23 января на улице Клочкова в Саратове Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Ранним утром на улице Клочкова в Саратове сгорел автомобиль.

Сигнал на пульт дежурного МЧС поступил в 4.09 утра.

Горел припаркованный во дворе легковой Lifan.

На тушение выезжали два пожарных расчета, они погасили пламя, но машина усмпела сгореть полностью.

Как уточнили пожарные, предварительная причина возгорания – «несоблюдение правил устройства и эксплуатации транспортного средства».

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