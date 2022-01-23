На улице Клочкова полыхал китайский автомобиль

Машина полностью сгорела ночью 23 января на улице Клочкова в Саратове
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Ранним утром на улице Клочкова в Саратове сгорел автомобиль.
Сигнал на пульт дежурного МЧС поступил в 4.09 утра.
Горел припаркованный во дворе легковой Lifan.
На тушение выезжали два пожарных расчета, они погасили пламя, но машина усмпела сгореть полностью.
Как уточнили пожарные, предварительная причина возгорания – «несоблюдение правил устройства и эксплуатации транспортного средства».
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