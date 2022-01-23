В Саратовской области от коронавируса за суnки скончались восемь человек

В Саратовской области за минувшие сутки от коронавируса умерли восемь человек. Такие данные сообщили в федеральном штабе 23 января
- Скончались шестеро женщин и двое мужчин в возрасте от 69 до 81 года, - уточнили в региональном минздраве.
Таким образом с начала пандемии в регионе от коронавируса умерли уже 5285 человек.
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