В Саратовской области из-за метели закрыты две региональные трассы

В Саратовской области закрыты некоторые региональные дороги

В выходные 22-23 января по данным, минтранса региона, практически во всех районах области продолжается сильный снег, низовая метель.

Особенно сложная ситуация сложилась в заволжских районах. Там перекрыты несколько региональных дорог. Их откроют как только позволит погода.

В Ершовском и Федоровском районах из-за сильного ветра, метели, снежных заносов и плохой видимости закрыты все дороги регионального значения.

В Дергачевском районе из-за плохой видимости вчера вечером были закрыты: дорога на автоподъезде к поселку Ждановка, автодорога Дергачи-Алтата-Орошаемый-Сафаровка, автодорога Орошаемый-Зерновой-Золотуха и некоторых другие. Везде, по данным минтранса, работает снегоуборочная техника.

В Озинском районе закрыты автодороги на подъезде к поселку Модин, автоподъезд к селу Новозаволжское, к селу Новочерниговка. Здесь также по уверению минтранса работает техника.

В Краснокутском районе ограничено движение на подъезде к селам Чкалово и Кирово, по автодороге Красный Кут - Журавлевка.

В Хвалынском районе закрыта дорога Демкино-Апалиха.

- Погода остается в регионе остается неблагоприятной – сильный снег, низовая метель. Минтранс предупреждает жителей области, по возможности, воздержаться от поездок на дальние расстояния, - сообщили в министерстве.

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