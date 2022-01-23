Центр Саратова остался без воды

Работы ООО «КВС» сегодня, 23 января, привели к остановке водоснабжения десятков многоэтажных домов в центре Саратова.

Работы проводятся на Рабочей, 20. При этом отключена вода в квадрате улиц Рабочая (от Радищева до Вольской), Горького (от Мичурина до Бахметьевской), Радищева (от Мичурина до Рабочей).

Ориентировочно вернуть водоснабжение планируют в 14.00 сегодня, 23 января.

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