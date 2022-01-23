Уборкой Саратова от снега занимаются 759 единиц техники

Днем 23 января в уборке города планируется задействовать 6177 дворников и 759 единиц различной техники. Об этом в ходе заседания оперштаба сообщил глава города Михаил Исаев.

Уборкой дорог и тротуаров занимается 317 спецмашин, управляющие многоквартирными домами организации привлекли к очистке дворов и крыш 1886 дворников и 112 единиц техники, торговые и промышленные предприятия убирают прилегающие территории при помощи 3261 рабочего и 166 спецмашин, муниципальные объекты соцсферы расчищают 888 технических работников и 164 единицы техники различной габаритности.

- Весь общественный транспорт вышел на линии. Расчистку трамвайных маршрутов 5 и 7 планируется завершить в течение часа. За вчерашний день произошло 8 обрывов контактной сети из-за непогоды. В настоящее время коммунальные службы сконцентрировали свои силы на расширении проезжей части, очистке остановок и тротуаров. Поручил особое внимание уделить состоянию крыш, лестниц, спусков и подъёмов, - написал Исаев в своих соцсетях.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.