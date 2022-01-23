Женщина на ВАЗе отправила в больницу пассажирку другого авто под Татищево

ДТП под Татищево Фото: ГИБДД по Саратовской области

На трассе Тамбов-Саратов в Татищевском районе вечером 22 января произошло ДТП, в котором пострадала женщина.

Как уточнили в областной ГИБДД, в 18.10 на 430 км трассы женщина за рулем ВАЗ-21104 не справилась с управлением и столкнулась с ВАЗ-21074, который вел 52-летний мужчина.

В результате 49-летняя женщина, пассажирка ВАЗ-21074 госпитализирована с различными травмами.

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