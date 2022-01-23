В Саратовской области коронавирус выявили за сутки у 427 человек

В Саратовской области произошел резкий рост числа заражений коронавирусом - на 23 января в регионе зарегистрировано 427 новых случаев заболевания. Выздоровело при этом за минувшие сутки только 215 пациентов.

Это взрывной рост случаев коронавируса. Еще в четверг, 20 января, было только 308 заражений, а 12 января - всего 147.

Наибольшее число заболевших за сутки традиционно выявили в Саратове — 153 человека, в Энгельсском районе — 62, в Балаковском — 51, в Балашовском — 46, в Петровском — 12, в Ртищевском — 10.

Больше всего новых больных в возрастной категории 30-49 лет – 147 человек, заражены также 67 детей в возрасте до 14 лет.

Подавляющее число новых больных – 369 человек – с признаками ОРВИ, пневмония у 58 заболевших.

Растет количество находящихся на амбулаторном лечении – 3445 пациентов, в стационарах лечатся 1 080 человек.

Всего с начала пандемии в Саратовской области коронавирусом заразился 138 321 человек, выздоровели с начала эпидемии 128 704 человека.

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