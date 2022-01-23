Какие дворы предлагается отремонтировать в Саратове в 2022 году

Ремонт дворов начнется с Ленинского и Фрунзенского района Фото: Александр Уриевский

Новая программа по ремонту дворов стартует в Саратове в 2022 году. Инициатором выступил председатель ГД Вячеслав Волдин.

Сбор предложений провели сторонники спикера, сформировав список предложений с адресами, где ремонт необходим в первую очередь и пройдет в рамках первого этапа программы.

Эти предложения направили Вячеславу Володину для изучения и принятия последующего решения, сообщили в телеграм-канале "Володин.Саратов".

Первый этап ремонта планируется начать с Фрунзенского и Ленинского районов.

Адреса дворов для ремонта во Фрунзенском районе в 2022 году:

1. ул. Аткарская, 13/17А; 13/17А, к. 2

2. ул. Белоглинская, 154/156; ул. Свинцовая, 19

3. ул. Б. Казачья, 59/65

4. ул. Б. Казачья, 55/57; 53/57

5. ул. Горького М., 27

6. ул. Горького М., 29; пр-т Кирова С.М., 23; пр-т Кирова С.М., 21/23

7. пл. Кирова С.М., 4

8. пл. Кирова С.М., 10

9. пр-т Кирова, 46

10. пр-т Кирова, 50

11. пр-т Кирова, 52

12. ул. Шелковичная, 149

13. ул. Шелковичная, 151 (кол-во домов: 2)

14. ул. Шелковичная, 180; 182; 182а

15. ул. Шелковичная, 198; 206; 208

16. ул. Шелковичная, 209; 211

17. ул. Яблочкова, 23

Предложения по благоустройству дворовых территорий в 2022 году в Ленинском районе:

1. 3-й Московский пр-д, 16; 16А

2. 3-й Студеный пр-д, 4; 6; 2-й Студеный пр-д, 5; 7; ул. Студеная, 15; 17

3. ул. Гвардейская, 20; 20А; ул. Олимпийская, 3; ул. Зои Космодемьянской, 19; 21

4. ДОС (Дома офицерского состава), 1; 2; 3; 4

5. ул. Куприянова А.И., 15; 13

6. ул. Лебедева-Кумача В.И., 59; 61/2, 59А; 3-й пр-д Строителей, 5

7. ул. Майская, 2Г; 6Д; 6А; 4В

8. ул. Майская, 3; 8; 8А; 10; 10А

9. ул. Международная, 20; 20А; 22; 22А; 20Б; 20В; 20Г

10. ул. Мелиораторов, 21; 22; 23

11. ул. Мира, 17; 17А; 17Б; 17В; 17Г

12. Московское ш., 22; 20; 33А; 24

13. пр-т Строителей, 15; 17; 19; ул. Ломоносова М.В., 19; 21; 23; ул. 4-я Прокатная, 6; 8

14. ул. Тархова С.Ф., 24

15. ул. Тверская, 34; 36; 36Б; 36А; ул. Саперная, 6А; 10А; ул. 50 лет Октября, 85Б

16. ул. Уфимцева К.Г., 4

17. ул. Шехурдина А.П., 56; 58; 60; 62; 64

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