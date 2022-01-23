Подросток пострадал в столкновении с фурой под Вольском

ДТП под Вольском
Фото: ГИБДД по Саратовской области
В Вольском районе Саратовской области 17-летний парень пострадал в ДТП.
Столкновение произошло 22 января в 16.12 на 146 км трассы Сызрань - Саратов – Волгоград.
На снежной трассе не разъехались фура Mercedes-Benz, которой управлял 61-летний водитель и легковушка Opel Astra, за рулем которой был 42-летний мужчина.
Медики госпитализировали 17-летнего пассажира легкового авто.
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