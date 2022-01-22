Завышающим цены продавцам запрещают торговать на ярмарках в Саратове

В Саратове каждую неделю проводят ярмарки выходного дня Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня, 22 января, губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетил три площадки, на которых с 8 утра работают ярмарки выходного дня. Напомним, лотки будут развернуты до 4 часов дня.

- Сегодня общался с предпринимателями-получателями грантов на развитие своих производств. Предприниматель из Ровенского района, участник программы «Семейный фермер», совсем недавно начал заниматься молочным животноводством и сейчас реализует молочную продукцию на ярмарке. Фермер из Духовницкого района представил широкий ассортимент мясных консервов. Для малых предприятий такая торговля – устойчивый рынок сбыта продукции, а для горожан – возможность купить качественную, местную продукцию, - цитирует губернатора его пресс-служба.

Проинспектировавший лотки вместе с главой области зампред регионального правительства Роман Ковальский рассказал Радаеву о том, что продавцов, которые ставят цены выше рекомендуемых, лишают права торговать на ярмарках.

Напомним, чиновник также высказался о необходимости расширения ассортимента на ярмарках.

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