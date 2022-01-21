Жителей Саратова ждут на субботних ярмарках

Завтра, 22 декабря, жителей Саратова ждут на «ярмарках выходного дня». Об этом напомнили в региональном минсельхозе.

Торговые площадки развернут на Театральной площади, на сельскохозяйственном рынке в поселке Юбилейный, в Заводском районе на пересечении Пензенской и Томской, а также в Елшанке. Работать ярмарки будут с 8 утра до 4 часов дня.

Саратовцы смогут приобрести мясо, овощи, молоко, крупы и другие продукты.

- По вопросам работы торговых площадок можно обратиться на «горячую линию» по телефонам: 51-77-12 (по субботам до 14:00), 50-70-17 (будние дни), - уточнили чиновники.

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