Губернатор Валерий Радаев призвал максимально расширить ассортимент на саратовских ярмарках

Валерий Радаев Фото: Александр Уриевский

Сегодня, 22 января, в Саратове вновь проходят ярмарки выходного дня. О том, как ведется торговля, рассказали в пресс-службе губернатора Валерия Радаева.

Напомним, с 8 утра лотки развёрнуты на Театральной площади, сельскохозяйственном рынке в Юбилейном, в Заводском районе на пересечении Пензенской и Томской, а также в Елшанке. Приобрести качественные товары от местных производителей можно будет до 4 часов дня.

Чиновники отметили, что, несмотря на снегопад, на ярмарках полно людей. В том числе торговые площадки посетил и глава региона. Радаев поручил сопровождавшим его зампреду правительства Роману Ковальскому и мэру Саратова Михаилу Исаеву максимально расширить ярмарочный ассортимент:

- Вся продукция, которую производят наши крестьянско-фермерские хозяйства, переработчики, здесь должна быть представлена. Фермерам, предпринимателям создавайте условия для того, чтобы они активнее участвовали, - обозначил чиновник, уточнив, что для достижения этой цели необходимо заключить договора со всеми муниципалитетами.

Также губернатор пообщался с продавцами, а Ковальский рассказал ему о том, что тех, кто завышает цены, лишают права торговать на ярмарках.

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