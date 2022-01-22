Проезд обеспечили по всем дорогам Саратовской области

Фото из тг-канала Романа Бусаргина

Чистку региональных дорог в правительстве Саратовской области держат под особым контролем. Об этом пишет сегодня, 22 января, в своем Telegram-канале председатель кабмина Роман Бусаргин.

На 9 утра снег шёл в 35 муниципалитетах, в том числе и в Саратове.

Федеральные трассы чистят 252 машины, региональные – 323, муниципальные – 347. Дороги во всех районах привели в порядок.

- Уважаемые автолюбители, будьте осторожны на дорогах. По возможности воздержитесь от дальних поездок в непростых погодных условиях. Берегите себя и окружающих! – призвал чиновник.

Напомним, сегодня в комментариях под постом в Telegram-канале сторонников спикера Государственной думы Вячеслава Володина жаловались на плохо почищенных от снега Саратов.

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