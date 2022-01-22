Вячеслав Володин призвал поднять уровень жизни в Саратове до московского уровня

Вячеслав Володин

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин высказал свои мысли насчет развития Саратова. Видеозапись опубликовали сегодня, 22 января, в своем Telegram-канале саратовские сторонники политика.

- Город Саратов практически по территории сейчас сравнялся с Москвой. Но по качеству жизни и по развитию надо стремиться, чтобы также соответствовать, - заявил политик.

Под постом оставили 19 комментариев. Саратовцы просят обратить внимание на некачественную чистку города от снега. Один из высказавшихся отметил, что коммунальные службы работают сутки напролёт, а возможности ради нескольких недель снегопадов десятикратно увеличить штат у администрации нет.

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