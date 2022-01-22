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Политика22 января 2022 7:51

Вячеслав Володин призвал поднять уровень жизни в Саратове до московского уровня

Сторонники политика опубликовали видео
Дарья Васенина
Дарья Васенина
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин высказал свои мысли насчет развития Саратова. Видеозапись опубликовали сегодня, 22 января, в своем Telegram-канале саратовские сторонники политика.

- Город Саратов практически по территории сейчас сравнялся с Москвой. Но по качеству жизни и по развитию надо стремиться, чтобы также соответствовать, - заявил политик.

Под постом оставили 19 комментариев. Саратовцы просят обратить внимание на некачественную чистку города от снега. Один из высказавшихся отметил, что коммунальные службы работают сутки напролёт, а возможности ради нескольких недель снегопадов десятикратно увеличить штат у администрации нет.

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