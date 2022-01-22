Работающие с животными саратовские НКО могут освободить от платы за аренду

Фото из тг-канала Романа Бусаргина

Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин встретился с представителями работающих с животными общественных организаций. Об этом, сегодня, 22 января, он пишет в своем Telegram-канале.

- Обсудили вопросы оказания поддержки некоммерческим организациям со стороны Правительства области. Считаю это справедливым, так как приюты выполняют важную гуманитарную функцию, - пишет Бусаргин, уточняя, что разговор шёл в том числе о получении НКО государственных грантов и о льготах для них. Глава регионального кабмина поручил проработать вопрос освобождения общественных организаций от платы за аренду.

- Главам муниципальных образований области также необходимо изучить механизмы поддержки приютов, опираясь на опыт других регионов, - отметил чиновник.

Напомним, общественница Екатерина Углова рассказывала «КП-Саратов» о том, во сколько обходится содержание приюта.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.