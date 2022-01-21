Инцидент попал на камеру

Сбивший полицейского житель Саратова отправлен под домашний арест. Сегодня, 21 января, ГУ МВД по Саратовской области сообщили об этом.

44-летний житель Саратова отправлен под домашний арест, после того, как въехал на пешеходную зону на Кирова и сбил сотрудника ППС, который попытался его остановить. Мужчина не чувствует себя виноватым.

Напомним, инцидент произошел 19 января и приобрел широкий резонанс.

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