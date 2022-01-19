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Происшествия19 января 2022 15:36

Пьяный житель Саратова сбил полицейского в пешеходной зоне на Кирова

О вопиющем случае рассказал Михаил Исаев
Наталия Калинина
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Фото с места событий

Фото с места событий

Пьяный житель Саратова сбил полицейского в пешеходной зоне на Кирова. О вопиющем случае рассказал Михаил Исаев на своей странице в Инсаграм.

Патруль полицейских остановил автомобиль, двигавшийся по пешеходной зоне, однако водитель не подчинился требованиям полицейского и сознательно сбил его на машине. По словам очевидцев, злоумышленник был пьян. Обстоятельства происшествия выясняются.

Глава Саратова уверен, правоохранители привлекут нарушителя к ответственности.

Автохам в центре Саратова

Автохам в центре Саратова

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