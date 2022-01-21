Вывезенные из Сирии дети

Ребенок жительницы Саратова пропал в Чечне. Отец увез его в неизвестном направлении. Вместе с тем есть и приятные новости, уполномоченный по правам ребенка Татьяна Загородняя пообщалась с двумя детьми другой уроженки региона, которых удалось вернуть в Россию из Сирии и сейчас они проживают в Чечне с тетей.

Первая ситуация возникла в чеченской семье из Татищевского района. Жительница отдаленного села вынуждена была бежать от мужа-тирана и скрываться в неотапливаемом доме. Он, в свою очередь, увез ее сына в Урус-Мартановский район Чечни и пропал. Уже два года мать не видела сына, хотя, по решению Энгельского районного суда он должен жить с ней. Как пишет чеченский омбудсмен Хамзат Хирахматов, сейчас и отец, и ребенок объявлены в розыск.

Вместе с тем произошла в Чечне и другая история, связанная с Саратовом, но со счастливым финалом. Татьяна Загородняя пообщалась с двумя детьми, вывезенными в Россию из Сирии, из зоны боевых действий. Двое детей уроженки Саратовской области были в числе 34 маленький россиян, которых спасала из сирийских лагерей Анна Кузнецова. Общественница доставила их в Москву. А после ребята были переданы под опеку родной тете по линии отца, которая проживает в Чечне. В Саратовской области у них осталась бабушка. Татьяна Загородняя также помогала детям обрести новый дом и они были рады ее вновь увидеть.

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