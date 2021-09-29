В Татищевском районе муж регулярно избивал мать семерых детей

Сегодня, 29 сентября, уполномоченная по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя рассказала в своём Instagram о ситуации в проживающей в Татищевском районе чеченской семье. Супруг регулярно избивает мать семерых детей.

- Очень сложные вопросы. По одному выехали в дальнее село к маме с семью детьми, которую избивал муж, её спасли и вывезли в частный дом, но в нем нет отопления. Этот вопрос будем решать дальше. Связались с национальной диаспорой, они выехали. Сказали, тоже помогут, - пишет Загородняя.

Детский омбудсмен отметила, что держит вопрос на особом контроле. На данный момент муж пострадавшей пропал.

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