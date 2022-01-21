Саратов встал в пятничных пробках

Заторы в Саратове вечером 21 января 2022 года

В Саратове вечером 21 января движение по основным дорогам серьезно затруднено. Сервис Яндекс.Пробки оценивает ситуацию в городе в восемь баллов из 10 максимальных.

Особенно непростая ситуация по улице Астраханская в обе стороны, от района Детского парка и до Сенного рынка.

Заторы также на Рахова, Вольской, Советской, проспекте 50 лет Октября, Навашина, проспекте Строителей, Шехурдина, Тархова, 2-ой Прокатной, на Песчано-Уметском тракте, на Чапаева и Чернышевского, на проспекте Энтузиастов и у моста через Волгу.

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