Новые Пески в Саратовской области замело снегом

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Губернатор Валерий Радаев получил доклад министра транспорта и дорожного строительства Алексея Петаева, что пока дорога в деревню Новые Пески Лысогорского района заблокирована снежными заносами. Однако, там, по словам министра, уже работает тяжелая техника и проезд будет обеспечен уже сегодняшним вечером.

В деревне отрезанными от внешнего мира остались 25 человек. Староста сообщил главе района Валентине Фимушкиной, что продовольствия и лекарства у них в запасе есть.

Губернатор напомнил, что в ближайшие сутки ожидается сильный снегопад и поставил задачу всем оперативным, дорожным службам усилить работу в выходные дни. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

P.S. Проезд в деревню пробили тяжелой техникой.

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