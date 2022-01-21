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Общество21 января 2022 12:44

Набережную в Саратове убрали от мусора после Крещения

Наталия Калинина
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Набережная в Саратове

Набережная в Саратове

На сегодня, 21 января, набережную в Саратове убрали от мусора после Крещения. После публикации КП-Саратов администрация Волжского района отчиталась о проделанной работе.

Чиновники сообщают, что подрядной организации были проведены работы по сбору случайного мусора на территории Набережной Космонавтов.

Напомним, ранее горожане пожаловались, что после Крещенских купаний на набережной остались тряпки, сланцы и отходы.

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