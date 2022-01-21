После Крещения жители Саратова побросали на набережной мокрые трусы и мусор. Горожане пожаловались на грязь возле проруби в социальной сети.

Как пишет Юрий Черный в группе «Саратов онлайн» ВКонтакте, после крещения на набережной Саратова осталось немало мусора. На предоставленных снимках видно, что люди побросали возле Ротонды мокрые трусы, сланцы, а также мусор, который теперь разносит ветер и растаскивают собаки.

Напомним, Крещенские купания в Саратове набирают популярность несмотря на пандемию.

Мусор на набережной

Саратовцы уходили в спешке

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.