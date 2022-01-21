Производство полипластика открыли в Энгельсе

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Новый завод по изготовлению полимер торжественно открыли сегодня, 21 января, в Энгельсе.

Это стало возможным благодаря тому, что инвестор предпочел Саратовскую область предложениям от других регионов. А этому, в свою очередь, способствовали меры поддержки, в частности уменьшение налогов, которые предложили в правительстве Саратовской области.

- На примере завода мы видим эффективность собственных инструментов поддержки. Он был первым включен в реестр региональных инвестиционных проектов, а это серьезные налоговые преференции. Поэтому инвестор выбрал именно энгельсскую площадку, притом, что за проект боролись Московская, Ленинградская, Калужская, Липецкая и Ульяновская области, – заметил присутствовавший на открытии губернатор Валерий Радаев. Он ознакомился с производством, которое было построено менее, чем за год, посетил цеха, пообщался с руководством и сотрудниками предприятия.

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Руководитель предприятия Александр Павлов подтвердил слова губернатора и поблагодарил правительство области за создание благоприятного инвестиционного климата.

В числе заказчиков нового предприятия - крупнейшие мировые компании, локализующие в России производство автомобилей, бытовой техники и комплектующих для них. Сейчас здесь трудятся 30 человек.

- Теперь у нас есть все основания говорить о формировании кластера полимерных материалов, куда наряду с новым заводом в Энгельсе входят два балаковских предприятия. За счет увеличения объемов расширяется клиентская база «Полипластика», стимулируется импортозамещение, - заявил глава региона.

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