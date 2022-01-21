Сегодня, 21 января, еще на шести улицах Саратова отключили воду, об этом сообщает ООО «КВС».

Отключение произошло в Ленинском районе по адресу улица Мира, 17. До 17:00 прекращена подача воды по адресам Международная (дома №№12-40), Мира, Международный проезд, Молодежный проезд (дома №№3 и 5), Гвардейская (дома №№1, 1а, 1б, 3, 3а, 5, 7), Одесская (дом №24в).

Напомним, ранее сообщалось о массовом отключении на время работ на собственных коммуникациях.

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