В Саратове без воды до вечера остались больше сотни домов

Сегодня, 21 января, в Саратове без воды остались больше сотни домов, об этом сообщает ООО «КВС».

По заявке потребителя организованы работы на собственных коммуникациях. Отключение холодной воды продлится до 17:00.

В зону отключения попадают следующие адреса:

2-я Садовая, 39/1,55

5-й Первомайский пр, 6/16,16/18,18/30;

6-й Первомайский пр-д, 21/29,25,29,29А

7-й Первомайский пр, 19/31;

9-я Линия Первомайский поселок, 4/12

Астраханская, 10/20,22/36,38,40.

Частный сектор:

1-й Станционный пр, 15;

2-й Первомайский пр, 14-32, 11-29;

3 Линия Первомайского пос., 8-16;

3-й Первомайский пр-д, 18-40, 13-35;

4 Линия Первомайского пос., 7-15;

5 Линия Первомайского пос., 7-17;

5-й Первомайский пр, 19-39;

8 Линия Первомайского пос., 13,15;

9 Линия Первомайского пос., 14-20;

9-я Линия Первомайский пос., 14,16,18,20;

Астраханская, 4,6,8;

Кособокова, 20-42, 17-37.