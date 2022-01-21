В Саратове без воды до вечера остались больше сотни домов

Сегодня, 21 января, в Саратове без воды остались больше сотни домов, об этом сообщает ООО «КВС».
По заявке потребителя организованы работы на собственных коммуникациях. Отключение холодной воды продлится до 17:00.
В зону отключения попадают следующие адреса:
2-я Садовая, 39/1,55
5-й Первомайский пр, 6/16,16/18,18/30;
6-й Первомайский пр-д, 21/29,25,29,29А
7-й Первомайский пр, 19/31;
9-я Линия Первомайский поселок, 4/12
Астраханская, 10/20,22/36,38,40.
Частный сектор:
1-й Станционный пр, 15;
2-й Первомайский пр, 14-32, 11-29;
3 Линия Первомайского пос., 8-16;
3-й Первомайский пр-д, 18-40, 13-35;
4 Линия Первомайского пос., 7-15;
5 Линия Первомайского пос., 7-17;
5-й Первомайский пр, 19-39;
8 Линия Первомайского пос., 13,15;
9 Линия Первомайского пос., 14-20;
9-я Линия Первомайский пос., 14,16,18,20;
Астраханская, 4,6,8;
Кособокова, 20-42, 17-37.