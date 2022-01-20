Крещенские купания в Саратове набирают популярность несмотря на пандемию

Купание в Саратове

Крещенские купания в Саратове вновь набирают популярность несмотря на пандемию. Количество участников медленно растет. К такому выводу можно прийти, проанализировав данные за последние годы.

В допандемийный 2017 год популярность Крещенский купаний в Саратовской области уже начала расти. Власти города ждали присутствие около 2,5 тысяч человек на мероприятии. Специалисты Саратовской областной службы спасения подготовили прорубь у Ротонды на Набережной Космонавтов. Прорубь для омовения появилась также в Затоне. На месте до конца дня 19 января дежурили правоохранители, скорая» и спасатели. Подход к купели был ограничен рамками металлоискателя. Зима в тот год выдалась не сильно холодная, столбик термометра не опускался ниже -10 градусов, однако большое количество желающих окунуться нельзя списать лишь на хорошую погоду. На следующий год в январе ударили сильные морозы до -20 градусов, однако желающих принять участие в Крещенских купаниях меньше не стало. В Затоне и у Ротонды создали иордани, установили палатки для переодевания. На месте дежурили спасатели и около 800 полицейских, которые не пускали пьяных. Всего, по оценкам властей, омовения совершили более 13 тысяч человек. В 2019 году только в Крещенских купания у Ротонды ожидалось участие уже около 4 тысяч человек.

В первый пандемийный год, в 2020, количество пришедших на мероприятие для православных заметно снизилось. У Ротонды ждали всего три тысячи участников. Несмотря на тонкий лед, Крещенские купания в городе прошли без происшествий. Возле купели присутствовали аэросани-амфибия «Патруль», аварийно-спасательный автомобиль, сотрудники городской службы спасения, управления защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций, полиция, скорая помощь. Купель в Затоне посетили 750 саратовцев. Всего же, по данным властей, в прорубь окунулись 3095 жителей Саратова.

В 2021 год ограничения также несколько осложнили путь к проруби для желающих. Согласно предписаниям Роспотребнадзора, не больше 50 человек могли участвовать в мероприятии одновременно. Общих данных по этому году нет, в связи с введением ограничений.

Несмотря на угрозу коронавируса в текущем 2022 году популярность купаний продолжает медленно расти, возвращаясь к допандемийному уровню. В Саратове только в первой половине дня на трех иорданях побывали 3,5 тысячи человек. В всего, по данным на 12:00, в мероприятии приняли участие около 10 тысяч жителей региона.

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