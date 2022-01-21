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Происшествия21 января 2022 9:57

Курящую на рейсе «Москва- Саратов» жительницу Калуги забрали в полицию в аэропорту «Гагарин»

Последовательнице вредной привычки грозит арест
Источник:kp.ru
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В Саратове в аэропорту «Гагарин» сотрудники транспортной полиции с нетерпением ждали рейса «Москва- Саратов» - с борта самолета поступило сообщение о том, что одна из пассажирок вопреки правилам и уговорам экипажа решила покурить во время полета.

Выяснилось, что 38-летняя пассажирка, жительница Калужской области, таким образом решила успокоить нервы и наплевала на правила безопасности.

Наряд транспортной полиции сопроводил любительницу посмолить в полете в дежурную часть полиции. Теперь ей грозит арест на срок до 15 суток. На нее составили два административных протокола – за курение в полете и за нарушение правил поведения на транспорте.

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