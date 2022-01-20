Саратовскую область в 2021 году посетили пять миллионов человек

Виктория Бородянская заявила, что Саратов посетили 1,8 млн туристов за 2021 год

В 2021 году Саратовскую область посетили 5 млн человек, из них 1,8 млн могут считаться туристами, в официальном понимании этого термина. Об этом 20 января рассказала в туристском центре в Саратове Виктория Бородянская, председатель комитета по туризму Саратовской области.

Виктория Бородянская отметила, что у всех разное представление о турпотоке и ее часто критикуют за озвученные цифры «потому что каждый уверен, что знает как правильно подсчитать». Она отметила, что ранее пользовались только методикой, установленной приказом минкульта «с прекрасным номером 666», где учитывается заполняемость гостиниц, а также данные по научным расчетам тех, кто не заселялись в официальные места временного размещения.

- Сейчас мы пошли по пути, которым идут многие регионы – стали работать с большими данными, которые предоставляют сотовые операторы. Мы понимаем сколько проезжает и проплывает через регион иногородних граждан, сколько остается туристов, тех, кто задерживается здесь от суток до трех недель. Мы знаем, кто из них посещает объекты туристического показа, эта информация у нас тоже есть благодаря нашим партнерам, а также знаем сколько они оставили здесь денег, сколько из них участвовали в экскурсиях. По данным сотовых операторов за 2021 год через Саратовскую область переместились пять млн иногородних граждан. Из них 1,8 млн – это туристы, как их определяет федеральный закон, - заявила Виктория Бородянская.

Она отметила, что превышены допандемийные показатели – в 2019 году по оперативному мониторингу Саратовскую область посетили 1,2 млн туристов.

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