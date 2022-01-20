Неизвестные вандалы разморозили теплотрассу на Огородной

Неизвестные вредители пытались регулировать запорную арматуру на улице Огородная и разморозили проходящую здесь теплотрассу. Без отопления остался многоквартирный дом №191, потому что на трубопроводе, который поставляет тепло и горячую воду, оказалась сорвана резьба.

Сотрудники теплосетей помогли управляющей компании справиться с аварией, устранили повреждения и последствия разморозки. Тепло жителям удалось оперативно вернуть.

Это уже не первый случай, когда неизвестные портят запорную арматуру и оставляют без тепла жилые дома. Ранее от действий вандалов пострадали жители Заводского района Саратова, также едва не лишились отопления дома в Ленинском районе города, - прокомментировали в «Т Плюс».

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