Ольга Алимова пропустила 37,21% голосований в осеннюю сессию в Госдуме

.

Центр политической конъюнктуры изучил результаты работы депутатов Госдумы минувшей осенью и подсчитал, представители каких регионов реже пропускают голосования, чаще голосуют «за» или «против» принятия тех или иных инициатив. Подсчитали и показатели представителей, избранных от Саратовской области.

Всего за осенюю сессию было 23 пленарных заседания и 1075 голосований по различным вопросам. Больше всего пропущенных голосований отмечено у депутатов от Карачаево-Черкесской Республики (67,91%), Камчатского края (65,67%) и Курганской области (52%)

В среднем у представителей Саратовской области доля пропущенных голосований 33,56%.

Заметно выше среднего по области - 37,21% – доля пропущенных голосований у представительницы КПРФ Ольги Алимовой, 30,23% – пропущенных голосований у Андрея Воробьева, 38,33% - у Николая Панкова, 33,49% - у Александра Стрелюхина. У спикера парламента Вячеслава Володина, который чаще других бывает в командировках – 42,05.

Чаще других «за» из саратовских депутатов голосовали Андрей Воробьев и Александр Стрелюхин. Заметно выше среднего уровня (1,02%) голосования «против» у Ольги Алимовой – 7,35%.

В своих математических выкладках представители Центра не учитывали информацию о работе депутатов в регионе, с избирателями. Сравнение практически равных по пропуску голосований Алимовой и Панкова было бы красноречивее в вопросах эффективности работы в избирательном округе и числе законодательных инициатив, которых у представительницы КПРФ, в отличие от единоросса, за осень нет.

Политолог, кандидат политических наук, доцент ПИУ им. П.А. Столыпина филиал РАНХиГС Иван Бирюлин прокомментировал опубликованный рейтинг голосований депутатов Госдумы.

- Часто законопроекты, которые предлагают, например, представители КПРФ не имеют бюджетной обеспеченности, а носят исключительно популистский характер. Или законопроект может быть недоработан. И депутаты других фракций их отклоняют или просто воздерживаются от голосования.

Эффективность работы депутата от региона можно оценивать только в совокупности всех факторов – работа над законопроектами, работа с избирателями и как результат – привлечение финансирования на социальные проекты в свой округ», – считает Бирюлин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.