Благодаря Володину в Саратове открывается новое производство

В Саратове открывается новая швейная фабрика Фото: Мария АНАНОВА

В Саратове благодаря инициативе председателя ГД Вячеслава Володина планируется открытие нового швейного производства, где будет около тысячи новых технологичных рабочих мест.

На базе «НПП «Контакт» открывается фабрика по производству текстиля. Уже сейчас идет набор швей с опытом работы на промышленном оборудовании. Набирают также учеников, которым на время обучения обещают стипендию.

- Реализация такого важного для города и региона в целом проекта стала возможной благодаря поддержке председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина. Именно он предложил руководителям холдинга рассмотреть для открытия новой фабрики территорию Саратовской области. В планах правительства области – продолжить развитие рабочих специальностей в колледжах и техникумах региона, - рассказал о новом производстве в своем инстаграм председатель правительства Роман Бусаргин.

Инвестиционный проект реализует компания «БТК Групп», которая работает на рынке с 2007 года. Крупнейший в России холдинг владеет 13 швейными фабриками на территории нашей страны и стран СНГ. Предприятие специализируется на производстве обмундирования, профессиональной форменной и специальной, а также повседневной одежды.

Компания обеспечивает официальное трудоустройство с рабочим графиком 5/2 с комфортными условиями труда на современном и чистом производстве, стабильную заработную плату, ежемесячные и годовые премии и бесплатное питание. Записаться на собеседование можно по телефону: 8 (800) 1000 864.