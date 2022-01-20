Подложили свинство: Свинокомплекс «Хвалынский» подозревают в порче земли нитратами

Свинокомплекс в Энгельсском районе устроил свинство?

В Энгельсском районе Саратовской области возбуждено уголовное дело о порче земли отходами свинокомплекса. В пробах земли выявлены недопустимо высокие значения содержания нитратов.

Проверку по этому поводу провела прокуратура Энгельса, ее материалы легли в основу уголовного преследования.

Прокуроры прошли по всей пахучей цепочке и выяснили следующее.

«Свиномплекс Хвалынский», расположенный в Энгельсском районе, в границах села Лебедево свои отходы классифицировал как органическое удобрение.

Жидкая фракция перекачивается в специально оборудованные накопители (лагуны), где в аэробных условиях под действием микроорганизмов происходит их переход в удобрения.

Готовый продукт перекачивается из этих прудов-накопителей и вносится под запашку в почву.

Прокуратура организовала взятие проб земли с привлечением экспертов филиала «ЦЛАТИ по Саратовской области» ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО» в присутствии уполномоченного представителя свинокомплекса.

По результатам лабораторных исследований проб обнаружен недопустимый уровень загрязнения почвы земельного участка нитратами. Возбуждено уголовное дело о порче земли, - сообщили в областной прокуратуре. Ущерб оценен в 196 тыс. рублей.

Свинокомплекс входит в холдинг "КоПИТАНИЯ" - вертикально-интегрированный агропромышленный холдинг полного цикла от растениеводства до производства и реализации мясной продукции, предприятия которого находятся также в Волгоградской, Московской и Тверской областях.

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