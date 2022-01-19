В Ленинском районе Саратова глыбой льда с крыши травмирована женщина

Очередная жертва неочищенной крыши в Саратове попала под снежную лавину с высоты

В Саратове днем 19 января от схода льда и снега с высоты пострадала женщина.

54-летняя прохожая госпитализирована бригадой скорой помощи в Ленинском районе Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» медики, пострадавшая сейчас находится в состоянии средней степени тяжести.

Женщина в одной из клиник Саратова сейчас получает необходимую медицинскую помощь.

Напомним, это не первый случай, когда прохожие в Саратове травмируются снежными массами, упавшими с неочищенных крыш и балконов.

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