В Ленинском районе Саратова глыбой льда с крыши травмирована женщина

Очередная жертва неочищенной крыши в Саратове попала под снежную лавину с высоты
В Саратове днем 19 января от схода льда и снега с высоты пострадала женщина.
54-летняя прохожая госпитализирована бригадой скорой помощи в Ленинском районе Саратова.
Как сообщили «КП-Саратов» медики, пострадавшая сейчас находится в состоянии средней степени тяжести.
Женщина в одной из клиник Саратова сейчас получает необходимую медицинскую помощь.
Напомним, это не первый случай, когда прохожие в Саратове травмируются снежными массами, упавшими с неочищенных крыш и балконов.
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