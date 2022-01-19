Депутаты Саратовской облдумы больше часа обсуждали, стоит ли им меньше говорить

Депутаты в одном шаге от того, чтобы начать говорить меньше

На заседании комитета по госстроительству депутаты почти час обсуждали изменения в собственный регламент. Группа депутатов во главе с Алексеем Антоновым предложила сократить время на выступления и вопросы. К примеру, на вопрос отводится теперь одна минута, а на выступление две – вместо трех. При обсуждении бюджета выступления с семи минут планируется сократить до трех, выступления представляющих законопроект чиновников предложено сократить с пяти минут до трех и т.д.

Антонов объяснил поправки тем, что иногда обсуждения слишком затягиваются на заседании, и они длятся по 14 часов. При том. Что все вопросы до тех обсуждаются на заседаниях рабочих групп и комитетов и на облдуму депутаты все приходят уже подготовленные, со сформированной позицией. При этом, если кому-то понадобиться больше времени на выступление «по сути», то об этом можно попросить председательствующего.

- Мы проанализировали, выступления «по сути» максимально занимали одну минуту 14 секунд. Эти изменения попытка внести конструктив в работу парламента, исключить демагогию. Нет цели никому заткнуть рот, потому что для этого есть масса других способов, - пооткровенничал Антонов.

Депутат Гладков заметил, что у оппозиции будет меньше возможности записывать видеоролики, придется говорить по делу.

В ответ на это депутаты от КПРФ назвали сокращение на выступления «унижением депутатов» и предложили наоборот, увеличить время на выступления и доклады. Бондаренко пообещал, что эти нормы соблюдать не будет, если понадобиться для выступления, будет кричать с места или отнимать микрофон у председателя думы.

После полутора часов обсуждений проект изменений регламента с сокращением времени на вопросы и выступления вынесли для окончательного решения на заседание областной думы, которое пройдет 26 января.

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