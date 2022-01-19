В минздраве назвали зарплаты саратовских врачей в 2022 году

Главное чтобы медики в действительности получали деньги, о которых отчитываются чиновники Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

К началу 2022 года в здравоохранении средняя зарплата младшего персонала на уровне 30 тысяч рублей, среднего – 33 тысячи, врачей – 55 тысяч.

Средняя целевая зарплата медиков на 2022 год должна составить 32670. Об этом рассказал замминистра здравоохранения на заседании комитета областной думы по социальной политике 19 января.

- Поскольку средняя зарплата в регионе увеличится в 2022 году, поэтому мы не готовы назвать, на сколько вырастет зарплата медработников, - сказал замминистра Денис Грайфер.

Представители минздрава отметили, что бюджет фонда ОМС планируется в районе 33 млрд. рублей, это на два с лишним млрд рублей больше по сравнению с 2021 годом.

По данным, которые озвучили депутаты на конец 2021 года, в регионе пришли на работу 1163 медика, уволились 1394, из них 517 врачей и 877 медработников среднего звена.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.