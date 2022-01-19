В минздраве Саратовской области рассказали, в какие поликлиники пойдет новое оборудование

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Минздрав Саратовской области отчитался на заседании комитета по социальной политике областной думы о планах, как сделать первичную медпомощь доступнее для жителей региона.

На 2022 год на это запланированы 1,946 млрд рублей из которых только 63 млн из областного бюджета, остальное из федерального.

На эти деньги обещают построить три поликлиники: в поселке Соколовый, в райцентрах Базарный Карабулак и в Питерке.

Реконструировать планируют женскую консультацию и поликлинику в Красноармейской районной больнице.

Смонтируют и оснастят шесть фельдшерско-акушерских пунктов: в селах Радищево и Бурасы, на станции Карамыш, в поселке Голубьевка, селе Усть-Караман и селе Красный Партизан.

Капитальный ремонт ждет поликлиники в Ершове, в Энгельсе и Калининске, а также врачебную амбулаторию в Новопокровском ГУЗ СО «Балашовская РБ».

Запланировано приобретение 198 единиц медицинского оборудования для 35-ти районов области на общую сумму 672 260,29 тыс. рублей. Планируется поставка в том числе «тяжелого» оборудования, 12 аппаратов рентгеновских маммографических цифровых или аналоговых, восемь стационарных рентгенаппаратов, трех рентгенаппаратов для флюорографии легких, три компьютерных томографа, и один магнитно-резонансный томограф со сверхпроводящим магнитом. Эти и другие аппараты поступят в следующие медучреждения:

1) ГУЗ СО «Аткарская РБ» - 4 ед.

2) ГУЗ СО «Александрово-Гайская РБ имени В.П. Дурнова» - 1 ед.

3) ГУЗ СО «Базарно-Карабулакская РБ» - 21 ед.

4) ГУЗ СО «БРП» - 48 ед.

5) ГУЗ СО «Балашовская РБ» - 18 ед.

6) ГУЗ СО «Балтайская РБ» - 9 ед.

7) ГУЗ СО «Вольская РБ» - 12 ед.

8) ГУЗ СО «Воскресенская РБ» - 1 ед.

9) ГУЗ СО «Дергачевская РБ» - 4 ед.

10) ГУЗ СО «Духовницкая РБ» - 5 ед.

11) ГУЗ СО «Ершовская РБ» - 2 ед.

12) ГУЗ СО «Екатериновская РБ» - 1 ед.

13) ГУЗ СО «Ивантеевская РБ» - 2 ед.

14) ГУЗ СО «Калининская РБ» - 1 ед.

15) ГУЗ СО «Красноармейская РБ» - 1 ед.

16) ГУЗ СО «Краснопартизанская РБ» - 1 ед.

17) ГУЗ СО «Краснокутская РБ» - 1 ед.

18) ГУЗ СО «Лысогорская РБ» - 7 ед.

19) ГУЗ СО «Марксовская РБ» - 1 ед.

20) МСЧ ГО ЗАТО Светлый – 1 ед.

21) ГУЗ СО «Новоузенская РБ» - 13 ед.

22) ГУЗ СО «Новобурасская РБ» - 12 ед.

23) ГУЗ СО «Перелюбская РБ» - 4 ед.

24) ГУЗ СО «Петровская РБ» - 2 ед.

25) ГУЗ СО «Пугачевская РБ» - 1 ед.

26) ГУЗ СО «Романовская РБ» - 3 ед.

27) ГУЗ СО «Ртищевская РБ» - 2 ед.

28) ГУЗ СО «Самойловская РБ» - 1 ед.

29) ГУЗ СО «Саратовская РБ» - 2 ед.

30) ГУЗ СО «Советская РБ» - 5 ед.

31) ГУЗ СО «Татищевская РБ» - 2 ед.

32) ГУЗ СО «Турковская РБ» - 2 ед.

33) ГУЗ СО «Федоровская РБ» - 2 ед.

34) ГАУЗ «ЭГКБ № 1» - 4 ед.

35) ГАУЗ «Энгельсская РБ» - 2 ед.

Докупят еще 16 автомобилей для 12-ти районов области на общую сумму 20 350,00 тыс. руб., а именно в:

1) ГУЗ «Аркадакская РБ» - 1 ед.

2) ГУЗ «Балаковская РП» - 1 ед.

3) ГУЗ «Балашовская РБ» - 3 ед.

4) ГУЗ «Воскресенская РБ» - 1 ед.

5) ГУЗ «Ершовская РБ» - 1 ед.

6) ГУЗ «Ивантеевская РБ» - 2 ед.

7) ГУЗ «Краснопартизанская РБ» - 1 ед.

8) ГУЗ «Лысогорская РБ» - 2 ед.

9) ГУЗ «Ровенская РБ» - 1 ед.

10) ГУЗ «Саратовская РБ» - 1 ед.

11) ГУЗ «Татищевская РБ» - 1 ед.

12) ГУЗ «Энгельсская РБ» - 1 ед.

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